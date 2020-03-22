В Казахстане разработано приложение по быстрому выявлению инфицированных коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы создал бесплатный сервис по мониторингу и оповещению распространения коронавируса в Казахстане Covid19live.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы акимата, он позволяет отследить в режиме реального времени распространение коронавируса в Казахстане, а главное – сообщить о заражении или контактах с зараженными.

Сервис, который был создан отечественными разработчиками, поддерживает государственный и русский языки и реализован в виде приложений на Android и iOS, которые будут доступны в течение двух дней. Уже сейчас по адресу covid19live.kz https://covid19live.kz/#/info действует его веб-версия.

Разделы Covid19live.kz:

- онлайн-карта распространения коронавируса по Казахстану;

- актуальные новости и важная информация о вирусе, его передаче и способах защиты;

- единое окно с контактами оперативных центров и адресами больниц.

Он также содержит две важнейшие функции для обратной связи с казахстанцами:





1. «Я заражен»: пользователь, у которого обнаружен COVID-19, может отметить людей, с которыми контактировал и потенциально мог заразить, а также места, которые посещал, будучи зараженным;





2. «Я контактировал с зараженным»: пользователь может оставить отзыв, если летел тем же рейсом что и зараженный, либо уверен, что кто-то из его круга общения заразился.





Отметим, сведения, полученные с помощью данных функций, абсолютно анонимны и доступны только сотрудникам органов здравоохранения.





Используя полученную информацию, специалисты смогут быстрей идентифицировать людей с подозрением на коронавирус, отметить на карте очаги заражения, у жителей появится возможность избегать эти места.





По словам разработчиков, главная цель сервиса заключается в оперативной информированности о коронавирусе и возможности соотечественников проявить сознательность в предупреждении его распространения.





Создатели приложения призывают всех к социальной ответственности и просят активно использовать сервис не только для мониторинга распространения COVID-19, но и своевременного оповещения компетентных органов.





Сервис по мониторингу и оповещению распространения коронавируса Covid19live.kz создан программистами проекта VLife компании VILED при поддержке акимата Алматы, медицинской компании «Медикер Алатау» и безвозмездно передан в пользование казахстанцам.

Напомним, на настоящее время, в Казахстане подтверждено 56 случаев коронавируса: еще двое человек заболели в столице.

Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин. В 00:00 часов 22 марта Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на карантин.

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