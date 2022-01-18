В Казахстане разработана единая информсистема субсидирования сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством сельского хозяйства РК разработана единая интегрированная государственная информационная система субсидирования отралси. Об этом сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством разработана единая интегрированная государственная информационная система субсидирования. Услуги информационной системы для получателей субсидий будут бесплатными. В настоящее время мы запускаем ее тестирование в пилотном режиме в Акмолинской области», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр также сообщил, что в рамках мер по импортозамещению обеспеченность по основным видам продовольственных товаров внутреннего рынка за счет отечественного производства составляет 80 и более процентов.

«Учитывая важность сохранения и наращивания уровня обеспеченности продовольствием, в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы осуществляется реализация инвестиционных проектов, в том числе по импортозависимым позициям, для увеличения объемов производства продтоваров на уровне не менее 80%», - добавил Ербол Карашукеев.