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В Казахстане разработана единая информсистема субсидирования сельского хозяйства

18 Января 2022 10:40
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В Казахстане разработана единая информсистема субсидирования сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством сельского хозяйства РК разработана единая интегрированная государственная информационная система субсидирования отралси. Об этом сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерством разработана единая интегрированная государственная информационная система субсидирования. Услуги информационной системы для получателей субсидий будут бесплатными. В настоящее время мы запускаем ее тестирование в пилотном режиме в Акмолинской области», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр также сообщил, что в рамках мер по импортозамещению обеспеченность по основным видам продовольственных товаров внутреннего рынка за счет отечественного производства составляет 80 и более процентов.

«Учитывая важность сохранения и наращивания уровня обеспеченности продовольствием, в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы осуществляется реализация инвестиционных проектов, в том числе по импортозависимым позициям, для увеличения объемов производства продтоваров на уровне не менее 80%», - добавил Ербол Карашукеев.

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#Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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