+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане разработали новые механизмы субсидирования в сельском хозяйстве

23 Декабря 2021 17:33
Поделиться:
В Казахстане разработали новые механизмы субсидирования в сельском хозяйстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет реформирована система субсидирования сельского хозяйства, рассказал на брифинге в СЦК министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На какой стадии законопроект о личных подсобных хозяйствах, рассказал Ербол Карашукеев
Сколько личных подсобных хозяйств насчитывается в Казахстане Ветеринаров освободят от отлова бродячих собак и кошек в РК Центр для развития кормопроизводства создали в Карагандинской области

«На сегодняшний день проведена большая аналитическая работа, изучены замечания контролирующих органов и разработан первый вариант нового механизма субсидирования», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр пояснил, что ключевыми моментами нового механизма субсидирования являются упрощение процедуры субсидирования и администрирования, обеспечение доступности всем субъектам вне зависимости от их размеров, переориентация субсидий от промежуточных технологических процессов к конечному результату труда и принятие получателями субсидий встречных обязательств по достижению конкретных индикативных показателей.

«Мы уже дважды презентовали данный вариант субсидирования на различных площадках. Ведем постоянный диалог со всеми заинтересованными структурами, общественными организациями, представителями бизнес-сообщества. Получили множество замечаний и предложений, и в настоящее время идет их изучение и обработка. Планируем дальше продолжить процесс доработки, организовать обсуждение с выездом в регионы. Но самое главное - мы хотим, чтобы новая система субсидирования была не иждивенческой, а стимулирующей, нацеленной на увеличение объемов производства и положительно влияющей не только на ситуацию внутреннего продовольственного рынка, но и на экспортный потенциал сельского хозяйства в целом», - добавил Ербол Карашукеев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
На какой стадии законопроект о личных подсобных хозяйствах, рассказал Ербол Карашукеев
Сколько личных подсобных хозяйств насчитывается в Казахстане
Ветеринаров освободят от отлова бродячих собак и кошек в РК
Центр для развития кормопроизводства создали в Карагандинской области
Популярное
1 Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
2 Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
3 477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
5 В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
6 Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
Читайте также
Ветеринаров освободят от отлова бродячих собак и кошек в РК
Насколько повысят зарплаты ветеринаров в 2022 году в Казахстане
Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив