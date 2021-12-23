В Казахстане разработали новые механизмы субсидирования в сельском хозяйстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет реформирована система субсидирования сельского хозяйства, рассказал на брифинге в СЦК министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день проведена большая аналитическая работа, изучены замечания контролирующих органов и разработан первый вариант нового механизма субсидирования», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр пояснил, что ключевыми моментами нового механизма субсидирования являются упрощение процедуры субсидирования и администрирования, обеспечение доступности всем субъектам вне зависимости от их размеров, переориентация субсидий от промежуточных технологических процессов к конечному результату труда и принятие получателями субсидий встречных обязательств по достижению конкретных индикативных показателей.

«Мы уже дважды презентовали данный вариант субсидирования на различных площадках. Ведем постоянный диалог со всеми заинтересованными структурами, общественными организациями, представителями бизнес-сообщества. Получили множество замечаний и предложений, и в настоящее время идет их изучение и обработка. Планируем дальше продолжить процесс доработки, организовать обсуждение с выездом в регионы. Но самое главное - мы хотим, чтобы новая система субсидирования была не иждивенческой, а стимулирующей, нацеленной на увеличение объемов производства и положительно влияющей не только на ситуацию внутреннего продовольственного рынка, но и на экспортный потенциал сельского хозяйства в целом», - добавил Ербол Карашукеев.