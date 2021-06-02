В Казахстане разрабатывается комплексный план по повышению качества автодорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается комплексный план по повышению качества автомобильных дорог. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы Государства, для повышения качества автомобильных дорог, министерством разрабатывается комплексный план по повышению качества автомобильных дорог», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

По словам министра, этот план будет включать следующие основные меры:

- расширение полномочий Национального центра качества;

- установление дополнительных квалификационных требований в государственных закупках;

- обеспечение качества на стадии проектирования;

- повышение безопасности дорожного движения.

«Предлагается наделить контрольно-надзорными функциями по качеству работ уполномоченного органа по автомобильным дорогам через Национальный центр качества, введение технического надзора на все виды ремонта и повышение солидарной ответственности служб технического надзора совместно с подрядчиком и проектных организаций. Кроме того, особое внимание будет уделено науке, внедрению новых технологий, обучению и переподготовке кадров в базовых, высших и средних специальных учебных заведений и Каздорнии», - заключил глава МИИР.