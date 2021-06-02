РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:20, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    В Казахстане разрабатывается комплексный план по повышению качества автодорог

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается комплексный план по повышению качества автомобильных дорог. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы Государства, для повышения качества автомобильных дорог, министерством разрабатывается комплексный план по повышению качества автомобильных дорог», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

    По словам министра, этот план будет включать следующие основные меры:

    - расширение полномочий Национального центра качества;

    - установление дополнительных квалификационных требований в государственных закупках;

    - обеспечение качества на стадии проектирования;

    - повышение безопасности дорожного движения.

    «Предлагается наделить контрольно-надзорными функциями по качеству работ уполномоченного органа по автомобильным дорогам через Национальный центр качества, введение технического надзора на все виды ремонта и повышение солидарной ответственности служб технического надзора совместно с подрядчиком и проектных организаций. Кроме того, особое внимание будет уделено науке, внедрению новых технологий, обучению и переподготовке кадров в базовых, высших и средних специальных учебных заведений и Каздорнии», - заключил глава МИИР.


    Теги:
    Дороги Транспорт Другие государственные органы Строительство Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!