В Казахстане растет количество получивших вакцину от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане растет количество провакцинировавшихся от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

12 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 423 576 человек, 2-м компонентом - 9 070 228 человек.

Отметим, по данным на 11 марта, 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 419 678 человек, 2-м компонентом - 9 061 561 человек.