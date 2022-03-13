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    08:29, 13 Март 2022 | GMT +6

    В Казахстане растет количество получивших вакцину от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане растет количество провакцинировавшихся от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    12 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 423 576 человек, 2-м компонентом - 9 070 228 человек.

    Отметим, по данным на 11 марта, 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 419 678 человек, 2-м компонентом - 9 061 561 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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