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В Казахстане расширяются площади высокорентабельных культур – Минсельхоз

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
30 Марта 2021, 13:20
В Казахстане расширяются площади высокорентабельных культур – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане расширяются площади высокорентабельных культур. Об этом сообщил директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства продолжается работа по увеличению площадей высокорентабельных культур и, соответственно, диверсификация производства. Так, в 2021 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,8 млн гектаров, что на 186 тысяч гектаров, или 0,8%, больше показателя прошлого года. В том числе зерновые и зернобобовые мы предполагаем расположить на площади 15,8 млн гектаров. Прогнозируемая площадь масличных культур составит 3 млн гектаров, это также выше уровня прошлого года – на 63 тысячи гектаров, кормовых - 3,4 млн гектаров. Площадь овощебахчевых культур будет на 16 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году, и составит 280 тысяч гектаров», – сказал А. Султанов.

По его словам, местным исполнительным органам рекомендовано увеличить площади гречихи до 103 тысяч гектаров вместо ранее запланированных 89 тысяч гектаров, картофеля до 209 тысяч гектаров. Это позволит обеспечить страну востребованной продукцией.

Как отметил А. Султанов, посевная кампания уже началась в южных регионах, засеяно 103,4 тысячи гектаров. Это зерновые культуры, картофель, овощи и многолетние травы.


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