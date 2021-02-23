В Казахстане расширят банковское кредитование экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют принять Концепцию развития финансового сектора до 2030 года. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Кабмина отметил, что для развития финансового рынка предусматривает принятие Концепции развития финансового сектора до 2030 года.

«Будут приняты меры по существенному расширению банковского кредитования экономики на основе рыночных механизмов с учетом необходимости обеспечения стабильности финансовой системы и роста экономики», - сказал Аскар Мамин.

Премьер также добавил, что для развития долгосрочного потенциала экономического роста продолжится работа по стимулированию формирования новой структуры экономики, основанной на конкурентоспособном несырьевом секторе, встраивании в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости.

«Будет сформирован принципиально новый институциональный каркас, который создаст условия для качественного и устойчивого развития экономики, сопровождающийся повышением качества жизни и благосостояния населения в условиях новой экономической реальности», - подчеркнул Аскар Мамин.