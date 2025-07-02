В Казахстане проживает порядка 700 тысяч лиц с инвалидностью

Сегодня по данным Министерства труда и соцзащиты населения, порядка 700 тысяч человек являются лицами с инвалидностью.

Как отмечает Гульнара Сарсенбаева, одной из причин является получение тяжелых травм в результате дорожно-транспортных происшествий, после чего людям устанавливается инвалидность.

— Если говорить о структуре инвалидности среди взрослого населения, на первом месте, как и в структуре заболеваемости, находятся болезни системы кровообращения. Вследствие инсультов и инфарктов пациенты получают инвалидность, — говорит она.

Среди других причин — неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет, заболевания органов дыхания, а также наследственные патологии.

Для профилактики инвалидизации Минздравом проводится большая работа, реализуются скрининговые программы для раннего выявления заболеваний. Пациенты обеспечиваются амбулаторными лекарствами.

В отношении детей также действуют программы раннего скрининга по пяти направлениям.

Ранее сообщалось, что в Казахстане дежурные инватакси начнут работать по ночам и в выходные.