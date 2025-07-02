В Казахстане проживает порядка 700 тысяч лиц с инвалидностью
О распространенных причинах инвалидности среди населения рассказала директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнара Сарсенбаева на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сегодня по данным Министерства труда и соцзащиты населения, порядка 700 тысяч человек являются лицами с инвалидностью.
Как отмечает Гульнара Сарсенбаева, одной из причин является получение тяжелых травм в результате дорожно-транспортных происшествий, после чего людям устанавливается инвалидность.
— Если говорить о структуре инвалидности среди взрослого населения, на первом месте, как и в структуре заболеваемости, находятся болезни системы кровообращения. Вследствие инсультов и инфарктов пациенты получают инвалидность, — говорит она.
Среди других причин — неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет, заболевания органов дыхания, а также наследственные патологии.
Для профилактики инвалидизации Минздравом проводится большая работа, реализуются скрининговые программы для раннего выявления заболеваний. Пациенты обеспечиваются амбулаторными лекарствами.
В отношении детей также действуют программы раннего скрининга по пяти направлениям.
Ранее сообщалось, что в Казахстане дежурные инватакси начнут работать по ночам и в выходные.