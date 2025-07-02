Дежурные инватакси по ночам и в выходные появятся в Казахстане
Услуги инватакси будут оказываться по новым стандартам. Об этом говорится в приказе, подписанном и.о. министром транспорта от 19 июня 2025 года, о внесении изменений в правила перевозки людей с инвалидностью автомобильным транспортом, передает агентство Kazinform.
— В частности, требования, предъявляемые к оказанию услуги, дополнены подпунктом о наличии дежурных инватакси для обслуживания лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в вечернее и ночное время суток, выходные и праздничные дни, — говорится в документе.
Также уточнено, что основанием для предоставления услуги инватакси для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью являются следующие показания:
- диагнозы «Расстройство аутистического спектра», диагноз «Умственная отсталость» с наличием в структуре психического состояния стойкого значительного нарушения в поведении, синдром Дауна, юношеский остеохондроз бедра и таза, болезни глаза и его придаточного аппарата,
- врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости, последствия травм головы, сирингомиелия, врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, хроническая почечная недостаточность 4-й степени, двухсторонний уретрогидронефроз, кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха, другая потеря слуха, злокачественные новообразования, дистония, наследственная атаксия, спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы, первичные поражения мышц, рассеянный склероз, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы, spina bifida (неполное закрытие позвоночного канала), синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью,
- другие приобретенные деформации конечностей, другие нарушения мышцы, последствия цереброваскулярных болезней, перелом бедренной кости, посттравматическая раневая инфекция, не классифицированная в других рубриках, последствия травм нижних конечностей, болезни нервной системы, в личном анамнезе болезни нервной системы и органов чувств, другие уточненные поражения центральной нервной системы,
- шизофрения, микроцефалия, другие уточненные врожденные аномалии мозга, гиперинсулинизм, другие нарушения нервной системы, эпилепсия, церебральный паралич, другие паралитические синдромы, myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса, спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы, другие миопатии, сколиоз.
Основанием для предоставления услуги инватакси лицам и детям с инвалидностью I, II или III группы (включая детей до 7 лет) является действующее заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное на срок, установленный при определении инвалидности.
Для получения услуги инватакси лицо с инвалидностью должно предоставить в организацию, оказывающую данную услугу, следующий пакет документов:
- заявление (в произвольной форме);
- документ, удостоверяющий личность или свидетельство о рождении;
- заключение врачебно-консультационной комиссии по форме 026/у;
- справку об инвалидности.
Документы предоставляются в виде оригиналов и копий для сверки. После проверки оригиналы возвращаются лицу с инвалидностью.
Документы, удостоверяющие личность, представленные через сервис цифровых документов, приравниваются к бумажным аналогам.
В случае отсутствия в медицинской организации (поликлинике) профильного специалиста по основному или сопутствующему диагнозу ребёнка или взрослого с инвалидностью, врачебно-консультационная комиссия рассматривает заключение профильного специалиста из частной медицинской организации, при наличии у него соответствующей квалификации и действующей лицензии на медицинскую деятельность.
Приказ вступает в силу с 11 июля 2025 года.