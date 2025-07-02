Дежурные инватакси по ночам и в выходные появятся в Казахстане

— В частности, требования, предъявляемые к оказанию услуги, дополнены подпунктом о наличии дежурных инватакси для обслуживания лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в вечернее и ночное время суток, выходные и праздничные дни, — говорится в документе.

Также уточнено, что основанием для предоставления услуги инватакси для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью являются следующие показания:

диагнозы «Расстройство аутистического спектра», диагноз «Умственная отсталость» с наличием в структуре психического состояния стойкого значительного нарушения в поведении, синдром Дауна, юношеский остеохондроз бедра и таза, болезни глаза и его придаточного аппарата,

врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости, последствия травм головы, сирингомиелия, врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, хроническая почечная недостаточность 4-й степени, двухсторонний уретрогидронефроз, кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха, другая потеря слуха, злокачественные новообразования, дистония, наследственная атаксия, спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы, первичные поражения мышц, рассеянный склероз, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы, spina bifida (неполное закрытие позвоночного канала), синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью,

другие приобретенные деформации конечностей, другие нарушения мышцы, последствия цереброваскулярных болезней, перелом бедренной кости, посттравматическая раневая инфекция, не классифицированная в других рубриках, последствия травм нижних конечностей, болезни нервной системы, в личном анамнезе болезни нервной системы и органов чувств, другие уточненные поражения центральной нервной системы,

шизофрения, микроцефалия, другие уточненные врожденные аномалии мозга, гиперинсулинизм, другие нарушения нервной системы, эпилепсия, церебральный паралич, другие паралитические синдромы, myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса, спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы, другие миопатии, сколиоз.

Основанием для предоставления услуги инватакси лицам и детям с инвалидностью I, II или III группы (включая детей до 7 лет) является действующее заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное на срок, установленный при определении инвалидности.

Для получения услуги инватакси лицо с инвалидностью должно предоставить в организацию, оказывающую данную услугу, следующий пакет документов:

заявление (в произвольной форме);

документ, удостоверяющий личность или свидетельство о рождении;

заключение врачебно-консультационной комиссии по форме 026/у;

справку об инвалидности.

Документы предоставляются в виде оригиналов и копий для сверки. После проверки оригиналы возвращаются лицу с инвалидностью.

Документы, удостоверяющие личность, представленные через сервис цифровых документов, приравниваются к бумажным аналогам.

В случае отсутствия в медицинской организации (поликлинике) профильного специалиста по основному или сопутствующему диагнозу ребёнка или взрослого с инвалидностью, врачебно-консультационная комиссия рассматривает заключение профильного специалиста из частной медицинской организации, при наличии у него соответствующей квалификации и действующей лицензии на медицинскую деятельность.

Приказ вступает в силу с 11 июля 2025 года.



