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В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома

15 Февраля 2022 13:37
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В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию многоквартирные и индивидуальные жилые дома. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках данного поручения мы планируем проверить все введенные в эксплуатацию многоквартирные и индивидуальные жилые дома. До конца февраля акиматами будет сформирован соответствующий пообъектный перечень. До конца марта будет произведена сверка с органами статистики и с базами данных юстиции», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Министр добавил, что по итогам проведенной работы будут выработаны рекомендации.

По данным ведомства, по итогам прошлого года по республике введено в эксплуатацию 17,1 млн. кв. метров жилья, что выше на 11,4 % 2020 года.

Из них построено 10 млн. кв. метров многоквартирного и 7,1 млн. кв. метров индивидуального жилья.

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#Правительство РК   #Строительство   #Жилье  
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Автор:

Серик Сабеков

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