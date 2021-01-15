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В Казахстане проведут ревизию Налогового кодекса

15 Января 2021 10:45
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В Казахстане проведут ревизию Налогового кодекса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство должно продолжить контрцикличную макроэкономическую политику. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Правительство должно продолжить контрцикличную макроэкономическую политику, направленную на поддержку экономической активности», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что в рамках совершенствования фискальной политики предстоит провести ревизию Налогового кодекса с точки зрения его упрощения, стимулирования деловой активности и конкуренции.

«Необходимо сфокусировать внимание на поддержке малого и среднего бизнеса», - подчеркнул Президент.



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#Президент Казахстана   #Малый бизнес   #Экономика   #Первое заседание Парламента-2021  
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Автор:

Серик Сабеков

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