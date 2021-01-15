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В Казахстане проведут ревизию Налогового кодекса
15 Января 2021 10:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство должно продолжить контрцикличную макроэкономическую политику. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Правительство должно продолжить контрцикличную макроэкономическую политику, направленную на поддержку экономической активности», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства добавил, что в рамках совершенствования фискальной политики предстоит провести ревизию Налогового кодекса с точки зрения его упрощения, стимулирования деловой активности и конкуренции.
«Необходимо сфокусировать внимание на поддержке малого и среднего бизнеса», - подчеркнул Президент.
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