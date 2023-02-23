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    08:30, 23 Февраль 2023 | GMT +6

    В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,1

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 23 февраля в 424 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Казахстана в Жетысуской области, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

    «Землетрясение зафиксировано в 8 часов 01 минуту 28 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 10,3. Магнитуда 4,1. Координаты эпицентра 45.76° с.ш. 80.88° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Ранее сообщалось о землетрясении в Таджикистане магнитудой 7,0, при этом в Алматы и Шымкенте ощутили толчки в 2-3 балла.
    Фото: www.aa.com.tr
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