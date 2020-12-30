В Казахстане продолжают работу по составлению цифровых сельхозкарт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минсельхоз продолжает работу по составлению цифровых сельхозкарт. Об этом на заседании Коллегии Министерства сельского хозяйства РК рассказала председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Гульжахан Бимендина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По ее словам, Минсельхоз параллельно с космомониторингом ведет работы по созданию цифровых сельскохозяйственных карт с фотоизображением местности.

«Они позволят дифференцировать участки по их фактическому использованию, характеристике и структуре. На картах показаны все виды сельхозугодий: пашни, залежи, сады, сенокосы и пастбища. Сельхозкарты позволят получить однородную и сравнимую по качеству информацию для обширных территорий», - сообщила председатель комитета.

Кроме того, ведомством проводятся мероприятия по проведению почвенных и геоботанических обследований с созданием электронных карт, которые покажут актуальное мелиоративное состояние угодий (засоленность, солонцеватость), качественные характеристики сельхозугодий и кормоемкость пастбищных угодий. Эта информация поможет создать эффективную систему управления земельными ресурсами.

На сегодняшний день уже имеются обновленные материалы по почвенным обследованиям на площади 47,45 млн.га (25,6 %) и по геоботаническим обследованиям на площади 34,3 млн.га (20,8%).

Электронные карты будут в открытом доступе на сайте aisgzk.kz.