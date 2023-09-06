В Казахстане продолжается строительный бум

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие 2023 года объем строительных работ вырос более, чем на 10%. Темпы строительства в Казахстане продолжают расти. По данным Бюро национальной статистики, с января по июнь 2023 года в стране объем строительных работ и услуг составил чуть более 2,4 трлн тенге, и это сразу 12,3% роста к периоду прошлого года.

Регионы дают стимулы для роста

Официальная статистика показывает, что за первое полугодие 2023-го драйверами строительства стали регионы. Объемы строительных работ выросли в области Жетісу на 87,6%, а в области Абай – на 66,1%. Остальные регионы также показали двузначные показатели роста.

По введенным квадратным метрам традиционно в лидерах мегаполисы: в Астане ввели почти 1,6 млн «квадратов» (на 28,3% больше), в Алматы – 1,23 млн (рост на 42%).

Такие масштабы строительства стимулируют развитие вспомогательных секторов экономики: производство строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования.

Тренды – ключ к успеху

Строительным компаниям, чтобы сохранять свою конкурентоспособность, важно следить за последними трендами в своей отрасли. В этом традиционно помогают выставки, которые проводятся в Казахстане.

К примеру, с 6 по 8 сентября этого года в выставочном центре «Атакент» в Алматы пройдут сразу два таких мероприятия – 29-я международная строительная и интерьерная выставка KazBuild 2023 и 15-я международная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования и вентиляции Aquatherm Almaty 2023.

За длинными названиями скрываются масштабные выставки с деловой программой, которые помогут предпринимателям наладить новые партнерские связи, обменяться опытом, ознакомиться с инновациями в строительном секторе.

Впервые на выставках пройдет пленарная сессия – главный элемент программы. Ее тема – «Строим диалог: Цифровые технологии и законодательство в проектно-строительной отрасли. Прогнозы и готовность рынка к обязательному внедрению BIM», и в ней примут участие представители Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК, Комитета индустриального развития Министерства промышленности и строительства РК, РГП «Госэкспертиза», АО «КазНИИСА», Национальной ассоциации проектировщиков Казахстана, Проектной академии KAZGOR и др.

Что касается экспозиции, то ее общая площадь составляет 12,4 тысячи квадратных метров. Участниками выставки KazBuild станут 351 компания из 22 стран, включая Казахстан, Германию, Грецию, Индию, Китай, Италию и другие государства ближнего и дальнего зарубежья. Вместе они представят посетителям последние технологии в сферах строительных материалов и оборудования, отделочных материалов и интерьера.

Участники Aquatherm Almaty представят отопительное оборудование, трубы, насосы, климатическое оборудование, системы водоочистки и многое другое. Всего будет 228 компаний из 16 стран мира, включая Казахстан, Азербайджан, Турцию, Чехию, Туркменистан, Польшу, Россию, Сингапур и др.

Стоит отметить, что 147 компаний на двух выставках участвуют впервые. Площадь экспозиций выросла на половину в сравнении с 2022 годом. И это говорит о растущем интересе иностранных игроков к казахстанскому рынку.

В рамках событий состоится насыщенная деловая программа. Помимо упомянутой выше пленарной сессии, пройдет конкурс профессионального мастерства среди монтажников санитарно-технических систем – Первый Чемпионат «Технарь PRO Kazakhstan». А всего в конференциях, семинарах и мастер-классах примут участие десятки спикеров.

Вместе представители государственных органов, эксперты-практики, ключевые ассоциации и союзы будут обсуждать актуальные вопросы индустрии, и участие в таких мероприятиях важно для бизнеса, который планирует расти и развиваться.

Подробнее о мероприятиях можно прочитать на их сайтах – https://kazbuild.kz/ru/poluchite-bilet-na-vystavku?promo=KBA2023KIF.

и https://aquatherm-almaty.kz/ru/poluchite-bilet-na-vystavku?promo=ATA2023KIF.