РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:30, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пилотный проект по регистрации лекарств по принципу «единого окна» продлили в Казахстане

    Министерство здравоохранения РК подготовило поправки в пилотный проект по государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по принципу «единого окна», передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: pexels

    — Министерство здравоохранения продлевает работу пилотного проекта «единого окна» в регистрации лекарственных средств и медицинских изделий. Это решение направлено на повышение качества государственных услуг, ускорение процессов и создание более прозрачной и понятной системы для всех участников рынка, — говорится в документе.

    Так же было отмечено, что пилотный проект, стартовавший в 2025 году, доказал свою актуальность и эффективность. Формат «единого окна» позволяет сократить сроки рассмотрения документов, уменьшить административную нагрузку и сделать процедуру регистрации более удобной как для производителей и дистрибьюторов, так и для медицинских организаций и граждан.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 декабря.

    Ранее мы писали о том, что 37% жизненно важных препаратов уже производятся в Казахстане.

    Теги:
    Здравоохранение Лекарства Минздрав РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают