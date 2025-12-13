Пилотный проект по регистрации лекарств по принципу «единого окна» продлили в Казахстане

— Министерство здравоохранения продлевает работу пилотного проекта «единого окна» в регистрации лекарственных средств и медицинских изделий. Это решение направлено на повышение качества государственных услуг, ускорение процессов и создание более прозрачной и понятной системы для всех участников рынка, — говорится в документе.

Так же было отмечено, что пилотный проект, стартовавший в 2025 году, доказал свою актуальность и эффективность. Формат «единого окна» позволяет сократить сроки рассмотрения документов, уменьшить административную нагрузку и сделать процедуру регистрации более удобной как для производителей и дистрибьюторов, так и для медицинских организаций и граждан.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 декабря.

