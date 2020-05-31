В Казахстане приняты меры по стабилизации деятельности медицинских организаций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля до 1 октября ожидается снижение поступлений взносов и отчислений за ОСМС на сумму порядка 85,6 млрд тенге по различным категориям. В том числе, недополучение от субъектов малого и среднего, а также крупного бизнеса за этот период составит 29,4 млрд тенге. Об этом рассказали в филиале по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам представителей филиала, доля незастрахованного населения во втором квартале составит порядка 15%. И расходы на оказание им медицинской помощи в системе ОСМС составят 13,4 млрд тенге. Еще 8 млрд тенге составят дополнительные расходы Фонда из-за продления срока уплаты платежей на медстрахование за 925 тыс. работников МСБ и крупного бизнеса, ведь при этом они должны получать медуслуги все это время.

С учетом всех упомянутых факторов дополнительная нагрузка на систему страхования превысит 134 млрд тенге.

«Отсрочки по платежам за медстрахование для населения и некоторых категорий бизнеса, а также изменение курса валюты, спад деловой активности, сокращение некоторых видов медпомощи в режиме карантина повлияли на финансовые показатели больниц и поликлиник. Поэтому, ФСМС осуществляет антикризисные меры для обеспечения стабильного финансирования медорганизаций и получения гражданами медуслуг», - прокомментировали в филиале.

По итогам анализа финансовой устойчивости медорганизаций, согласно которому всех поставщиков медицинских услуг условно разделили на четыре группы:

I группа. Это организации первичной медико-санитарной помощи (поликлиники), скорая помощь, онкология, психиатрия, тубдиспансеры и т.д., а также медицинские организации, которые не снизили объем предоставляемой медпомощи. По ним финансирование сохраняется в полном объеме.

II группа. Это медицинские организации, задействованные в проведении противоэпидемических мероприятий по COVID-19, и соответственно, имеющие минимальные риски недостаточного финансирования. Однако у них есть риск не исполнить остальные запланированные объемы медицинской помощи.

III группа имеет наибольший риск недофинансирования, — это медорганизации, которые из-за карантина ощущают снижение объемов оказываемых услуг, в том числе плановой госпитализации.

К IV группе относятся соисполнители консультативно-диагностических услуг, имеющие риск недофинансирования. Аналогичные меры поддержки, что и для третьей группы, будут применены также и для второй, и для четвертой групп.

Во избежание этих последствий в фонде выработали несколько мероприятий: провели дополнительное авансирование, изменили график удержания аванса, а также перераспределяются объемы финансирования, которые не будут исполнены во втором квартале, на второе полугодие 2020 года. Таким образом медицинские организации смогут выполнить свои годовые объемы