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В Казахстане при реализации механизма ГЧП небоснованно предоставляются сверхльготы – Президент РК

21 Января 2022 15:21
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В Казахстане при реализации механизма ГЧП небоснованно предоставляются сверхльготы – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительству предстоит выстроить новые современные подходы ГЧП. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Еще одним направлением для привлечения в страну ивестиций должна стать презагрузка государственно-частного партнерства. Сегодня этот инструмент по существу стал инструментом обхода процедур госзакупок. На бюджет перекладываются все предпринимательские риски. Небоснованно предоставляются сверхльготы и сверхмаржинальности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что обязанности, риски и доходы должны сбалансированно распределяться между инициаторами и государством.

«Правительству предстоит выстроить новые современные подходы ГЧП», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент заявил, что Правительству следует провести анализ исполнения инвестобязательств .

«В современных условиях, когда борьба за иностранные инвестиции обострилась, нам нужно гораздо в большей степени полагаться на внутренние резервы», - отметил он.


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#Президент Казахстана   #Бизнес   #Экономика   #Совещание Главы государства с представителями бизнеса  
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Автор:

Серик Сабеков

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