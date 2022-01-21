В Казахстане при реализации механизма ГЧП небоснованно предоставляются сверхльготы – Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительству предстоит выстроить новые современные подходы ГЧП. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще одним направлением для привлечения в страну ивестиций должна стать презагрузка государственно-частного партнерства. Сегодня этот инструмент по существу стал инструментом обхода процедур госзакупок. На бюджет перекладываются все предпринимательские риски. Небоснованно предоставляются сверхльготы и сверхмаржинальности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства добавил, что обязанности, риски и доходы должны сбалансированно распределяться между инициаторами и государством.
«Правительству предстоит выстроить новые современные подходы ГЧП», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Президент заявил, что Правительству следует провести анализ исполнения инвестобязательств .
«В современных условиях, когда борьба за иностранные инвестиции обострилась, нам нужно гораздо в большей степени полагаться на внутренние резервы», - отметил он.
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