В Казахстане предотвратили контрабандный ввоз опия-сырца

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Пограничной службы КНБ РК по Туркестанской области 26 января предотвращен факт контрабандного ввоза наркотических средств на пункте пропуска «Жибек жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ.

В зале на въездном направлении пограничным нарядом «Контроль за режимом» при помощи служебной собаки задержан гражданин Республики Казахстан - в результате, на теле человека было обнаружено наркотическое вещество растительного происхождения.

Проведенной экспертизой установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством «опий сырец» весом 236 граммов, что является особо крупным размером.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по п.5, ч.2, ст.286 УК РК. Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения ввоза/вывоза наркотических (психотропных) веществ.



