В Казахстане предложили ввести новый вид субсидий для рыбоводов

— Также вводятся дополнительные меры государственной поддержки, такие как субсидирование, предоставление льготных кредитов и научное сопровождение. Предусмотрен новый вид субсидий — компенсация стоимости услуг по водоснабжению для рыбоводства. Субсидии будут предоставляться через государственную информационную систему субсидирования агропромышленного комплекса, — отметил вице-министр.

Он также разъяснил, как будет реализован новый порядок предоставления водоемов для рыбоводческих хозяйств.

— В законопроекте предусмотрен порядок предоставления водоемов на конкурсной основе и без проведения конкурса. Предлагается проводить торги через электронный портал. Для инвестиционных проектов по созданию хозяйств с садковыми установками, если сумма инвестиций составляет не менее 150 тысяч МРП (примерно 550 млн тенге), предоставление водоемов международного и республиканского значения возможно без проведения конкурса. Основные условия для инвесторов: наличие бизнес-плана и подтверждение финансирования. Обязательства — строительство производственных мощностей и увеличение объемов выращивания, — добавил вице-министр.

Ранее на заседании вице-министр сельского хозяйства сообщил, что на создание информсистемы по аквакультуре Правительство потратит 120 млн тенге.