В Казахстане предложили ввести новый вид субсидий для рыбоводов
На заседании Мажилиса, посвященном обсуждению законопроекта «Об аквакультуре», заместитель министра сельского хозяйства Амангалий Бердалин представил меры государственной поддержки отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Также вводятся дополнительные меры государственной поддержки, такие как субсидирование, предоставление льготных кредитов и научное сопровождение. Предусмотрен новый вид субсидий — компенсация стоимости услуг по водоснабжению для рыбоводства. Субсидии будут предоставляться через государственную информационную систему субсидирования агропромышленного комплекса, — отметил вице-министр.
Он также разъяснил, как будет реализован новый порядок предоставления водоемов для рыбоводческих хозяйств.
— В законопроекте предусмотрен порядок предоставления водоемов на конкурсной основе и без проведения конкурса. Предлагается проводить торги через электронный портал. Для инвестиционных проектов по созданию хозяйств с садковыми установками, если сумма инвестиций составляет не менее 150 тысяч МРП (примерно 550 млн тенге), предоставление водоемов международного и республиканского значения возможно без проведения конкурса. Основные условия для инвесторов: наличие бизнес-плана и подтверждение финансирования. Обязательства — строительство производственных мощностей и увеличение объемов выращивания, — добавил вице-министр.
Ранее на заседании вице-министр сельского хозяйства сообщил, что на создание информсистемы по аквакультуре Правительство потратит 120 млн тенге.