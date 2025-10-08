РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:24, 08 Октябрь 2025

    В Казахстане предложили вывести из эксплуатации устаревшие самолеты

    Депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев в своем запросе министру транспорта Нурлану Сауранбаеву предложил прекратить эксплуатацию пассажирских самолетов Як-40 в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    — На территории Республики Казахстан до настоящего времени продолжают эксплуатироваться пассажирские самолеты советского производства Як-40, серийное производство которых было прекращено еще в 1981 году, — отметил он.

    По словам депутата, возраст этих воздушных судов составляет от 44 до 55 лет, что в два раза превышает предельный средний возраст парка региональной авиации в мире — не более 15–20 лет.

    — Самолеты Як-40 не соответствуют современным требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) по уровню шума и выбросам. Их эксплуатация на территории Европейского Союза запрещена с 1 апреля 2002 года, — сказал Темир Кырыкбаев.

    Тем не менее, подчеркнул депутат, в Казахстане эти воздушные суда, не отвечающие требованиям безопасности, продолжают использоваться в санитарной авиации — для перевозки пациентов.

    Он предложил до конца этого года представить поэтапный график вывода из эксплуатации самолетов Як-40, а также разработать и утвердить программу по их замене на современные воздушные суда, соответствующие международным стандартам ICAO.

    Кроме того, парламентарий призвал обеспечить использование самолетов, не представляющих угрозы для окружающей среды и интересов государства.

    В запросе отмечается, что ресурс Як-40 исчерпан. Самолеты оснащены двигателями АИ-25, разработанными в 1960-е годы, производство которых прекратилось еще в конце 1980-х. С 2022 года предприятие «Мотор Сич» понесло значительные разрушения, часть оборудования была демонтирована, а выпуск двигателей и сертифицированных запасных частей полностью остановлен. Международные поставки также отсутствуют.

    Ранее мы писали, что в Казахстане могут открыть Центр по техническому обслуживанию самолетов Embraer. 

