В Казахстане предложили новые условия продажи долей в банках второго уровня

Речь идет о банках второго уровня, в финансовой отчетности которых сохраняются государственные средства.

Постановление принято Правлением агентства в рамках Закона «О банках и банковской деятельности» и заменяет правила, действовавшие с апреля 2023 года.

Кого касаются новые требования

Условия распространяются на банки второго уровня, которые привлекали средства государственного бюджета, Национального фонда, Национального банка или его дочерних организаций для восстановления финансовой устойчивости или оздоровления. При этом требования не затрагивают программы поддержки бизнеса и ипотечного кредитования.

Какие доходы нельзя направлять на дивиденды

Согласно проекту, не подлежат распределению на дивиденды и не могут использоваться для обратного выкупа акций доходы, полученные за счет государственных средств. В их числе:

неамортизированный дисконт по таким средствам;

расформированные резервы (провизии), ранее созданные за счет господдержки;

положительная переоценка ранее обесцененных активов, если их восстановление происходило за счет государственных средств;

финансовый эффект от приобретения или реорганизации другого банка, также получавшего господдержку.

При каких условиях возможна выплата дивидендов

Банк вправе принимать решение о выплате дивидендов или обратном выкупе акций только при наличии положительного собственного капитала. Кроме того, он обязан обеспечить досрочный возврат государственных средств — не менее 66% от суммы распределяемой прибыли либо стоимости выкупаемых акций.

Сроки возврата зависят от условий предоставления господдержки и могут составлять от одного до трех месяцев с момента принятия соответствующего решения.

Обязательный аудит

Для подтверждения расчетов банк должен получить отдельный отчет независимой аудиторской организации, где отражены сведения о размере прибыли, объеме господдержки, дисконтах, резервах и суммах досрочного возврата средств.

При этом договор с аудитором не может содержать положений, освобождающих банк от ответственности за достоверность и полноту представленных данных.

Снижение доли крупных акционеров

Проект также устанавливает условия, при которых крупные участники банка или банковские холдинги могут уменьшать свою долю участия. Это допускается либо при полном досрочном возврате государственных средств, либо при наличии утвержденного плана их возврата.

Отметим, что ранее в АРРФР опровергли информацию о списании кредитов в банках Казахстана.