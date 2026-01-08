РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:27, 07 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане предлагают изменить правила биржевой торговли и выделить картофель в отдельную секцию

    Министерство торговли и интеграции Казахстана подготовило проект приказа, которым предлагается обновить правила биржевой торговли и перечень биржевых товаров, передает агентство Kazinform.

    картофель
    Фото: freepik.com

    Как поясняется, предлагаемые изменения направлены на увеличение минимальной доли биржевых сделок. Это должно сделать формирование цен на внутреннем рынке более прозрачным и повысить интерес участников к биржевой торговле.

    Отдельное внимание уделено картофелю: предлагается создать специальную секцию, которая позволит учитывать особенности торговли продовольственным картофелем.

    Кроме того, из перечня биржевых товаров планируется исключить соевые продукты — такая мера, по расчетам разработчиков, снизит финансовую нагрузку на производителей и переработчиков.

    Изменения затрагивают два документа Министерства национальной экономики: приказ от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Правил биржевой торговли» и приказ от 26 февраля 2015 года № 142, где закреплен перечень товаров, торгуемых на бирже.

    Документ разместили для обсуждения до 21 января текущего года.

    Ранее стало известно, что с 1 января в Казахстане проверили свыше 600 объектов торговли. 

    Теги:
    НПА Казахстан Рынок Биржи
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
