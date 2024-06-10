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    10:28, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане появятся новые виды оздоровительных школьных лагерей

    юрты
    Фото: pixabay

    Министерство просвещения РК подготовило поправки в номенклатуру видов организаций образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно документу, номенклатура дополнена новыми образовательно-оздоровительными организациями:

    • детский профильный лагерь (лагерь дневного пребывания, палаточный, юрточный);
    • детские образовательно-оздоровительные центры (комплексы, лагеря) круглогодичного или сезонного действия.

    В министерстве пояснили, что вопрос о лицензировании детских загородных лагерей в Казахстане является ключевым в контексте обеспечения безопасности и качества услуг для детей.

    — Введение обязательного лицензирования имеет множество преимуществ, включая защиту прав и интересов детей, обеспечение безопасности пребывания детей в лагерях, повышение уровня квалификации персонала и поддержку развития индустрии детского отдыха, — уточнили в документе поправок.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 июня. 

    Ранее корреспондент агентства Kazinform выяснил, сколько детей смогут отдохнуть в детских лагерях в Акмолинской области и как дорого обойдется родителям это удовольствие.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети летний лагерь школа
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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