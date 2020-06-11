В Казахстане появится упрощенная ЭЦП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Получить электронную цифровую подпись казахстанцам будет проще, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев в рамках отчетной встречи перед населением на площадке Службы центральных коммуникаций в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К так называемой «облачной» электронной цифровой подписи (ЭЦП) у граждан было всегда много вопросов. Во-первых, усложняло то, что за ней нужно было идти в ЦОН. Во-вторых, некоторые сталкивались со сложностями при ее использовании из-за необходимости устанавливать дополнительные программы. Несколько месяцев назад мы перевели процесс получения ЭЦП в дистанционный формат, а сейчас мы занимаемся разработкой упрощенной электронной цифровой подписи, для которой не нужно будет устанавливать NCALayer», - отметил А. Жумагалиев.

Главное отличие новой ЭЦП от существующей заключается в том, что для ее использования на компьютер не нужно будет устанавливать никакого дополнительного программного обеспечения (NCALayer). К тому же, сама ЭЦП будет храниться не у пользователя на компьютере, а на защищенном сервере, и доступ к ней гражданин может получить только посредством видеоидентификации.

Министр также пояснил, что такая электронная подпись будет альтернативой существующей, отметив, что ее нельзя будет потерять, и ею не сможет воспользоваться никто другой.

«Без прохождения видеоиндентификации и пароля к ЭЦП никто не сможет получить доступ к вашей ЭЦП. Сейчас АО «НИТ», Комитет информационной безопасности и Государственная техническая служба как раз работают над вопросами безопасности», - пояснил министр.

Новый вид ЭЦП не придется хранить на компьютере или «флешке». При получении услуг система будет автоматически находить электронную подпись гражданина на сервере.

По информации главы МЦРИАП РК, в настоящее время функционал новой электронной подписи находится на стадии разработки. Упрощенную ЭЦП планируется запустить в текущем году.