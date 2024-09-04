В Казахстане появится Омбудсмен по защите прав потребителей

В Казахстане намерены ввести институт Омбудсмена по защите прав потребителей. Эту норму планируют принять в рамках обновленного законопроекта «О защите прав потребителей», передает корреспондент агентства Kazinform.

Презентуя законопроект, министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал об институциональном усилении системы защиты прав потребителей.

— По аналогии с институтом Омбудсмена по защите прав предпринимателей для консолидации общественных объединений потребителей вводится институт Омбудсмена по защите прав потребителей. Омбудсмен, как будущий стратегический партнер госоргана по защите прав потребителей, будет помогать ему вскрывать системные проблемы сферы защиты прав потребителей, будет глазами, ушами и голосом потребительского сообщества, — сказал министр на пленарном заседании Мажилиса.

Ранее он отмечал, что последние поправки в Закон о ЗПП вносились 4 года назад, однако правоприменительная практика показала в нем правовые недочеты, которые не соответствуют современным реалиям и влияют на результативность защиты потребителей.