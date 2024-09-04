Казахстанцы стали чаще жаловаться на онлайн-магазины - Минторговли

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на пленарном заседании Мажилиса представил проект Закона «О защите прав потребителей» в новой редакции, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, последние поправки в Закон о ЗПП вносились 4 года назад, однако правоприменительная практика показала в нем правовые недочеты, которые не соответствуют современным реалиям и влияют на результативность защиты потребителей.

— Во-первых, четырехэтапный порядок рассмотрения жалоб создал барьер для реализации конституционного права на судебную защиту. Прежде чем обратиться в суд, потребители вынуждены проходить все этапы этого порядка. Во-вторых, сфера действия Закона ограничена розничной торговлей и бытовыми услугами, что мешает Комитету по защите прав потребителей реагировать на нарушения в таких важных сферах, как жилищно-коммунальные, транспортные, медицинские, туристические услуги, связь и другие, — сообщил Шаккалиев.

В-третьих, он отметил, что общественные объединения потребителей работают недостаточно эффективно, отсутствует консолидация в их деятельности.

— В-четвертых, внедренная для автоматизации процесса приема и рассмотрения бизнесом обращений потребителей информационная система e-tutynushy не дала ожидаемого эффекта ввиду его добровольной регистрации в ней. В-пятых, за административные правонарушения в сфере защиты прав потребителей в КоАП РК предусмотрено лишь предупреждение. Такое взыскание недобросовестный бизнес не пугает, — заявил глава Минторговли.

Он подчеркнул, что необходимость совершенствования Закона о ЗПП подтверждается и статистикой ежегодного роста обращений потребителей, недовольных действиями недобросовестного бизнеса и уровнем защиты своих прав.