В Казахстане может появиться новый спутниковый интернет Amazon Kuiper

Казахстан планирует подписать соглашение со спутниковым интернет-сервисом Amazon Kuiper, аналогом Starlink Илона Маска. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, в Астане проходит первая в Центральной Азии Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по цифровой инклюзии и трансформации, организованная ЭСКАТО ООН, по итогам которой будут подписаны различные соглашения. Одно из наиболее важных — с интернет-сервисом Amazon Kuiper, отметил глава Минцифры.

— Amazon Kuiper — это спутниковое решение предоставления интернета. Аналог Starlink, OneWeb. Я думаю, что, развивая конкуренцию в этом направлении, мы можем получать более качественные услуги для граждан по приемлемой цене, — прокомментировал Ж. Мадиев.

Отметим, в прошлом году компания Amazon успешно запустила первые два прототипа космических спутников для развертывания услуг спутникового интернета Project Kuiper. Всего Amazon планировала развернуть более 3200 спутников. Однако недавно компания отложила запуск полноценной группировки Project Kuiper на конец 2024 года.

Напомним, в Астане стартовала первая в Центральной Азии Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по цифровой инклюзии и трансформации, организованная ЭСКАТО ООН. На ней Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что до конца 2025 года сетью 5G будут охвачены все областные центры Казахстана.