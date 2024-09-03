В Астане стартовала первая в Центральной Азии Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по цифровой инклюзии и трансформации, организованная ЭСКАТО ООН. Открывая мероприятие, с приветственной речью выступил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Бектенов отметил, что на протяжении почти восьми десятилетий ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана) оказывает значительное влияние на жизнь более 4 миллиардов людей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

По его словам, Казахстан уже более 30 лет является полноправным членом ЭСКАТО. За эти годы сотрудничество охватило важнейшие направления, включая охрану окружающей среды, управление природными ресурсами, инвестиционное сотрудничество, торговлю, энергетику и транспорт.

— Сегодня Казахстан входит в число 30-ти самых оцифрованных государств мира и занимает 8-е место по оказываемым онлайн услугам. Более 90% всех государственных услуг доступны для населения с мобильных устройств. До конца 2025 года сетью 5G будут охвачены все города республиканского значения и областные центры. Совсем недавно в городе Караганде был открыт Центр комфортного обслуживания граждан, который предоставляет весь комплекс услуг разных организаций в одном здании. Такие центры будут масштабированы во всех крупных городах страны, — заявил Премьер-министр.

Также, по его словам, до конца 2029 года в стране планируется выстроить полноценную экосистему, позволяющую обеспечить равный доступ населения и бизнеса к цифровым ресурсам. Премьер добавил, что для создания собственных электронных ресурсов разрабатываются продукты в сфере искусственного интеллекта.

Отметим, конференция направлена на продвижение более инклюзивных цифровых экономик и обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на развитие цифрового сотрудничества. Мероприятие продлится до 5 сентября и объединит лидеров цифрового развития из более чем 30 стран.

Ранее сообщалось, что рейтинг сервиса, который измеряет скорость интернета Speedtest, показал, что Казахстан расположился на 56 строчке из 111 по быстроте мобильного интернета, обогнав страны СНГ.