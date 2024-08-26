Казахстан обогнал страны СНГ по скорости мобильного интернета

Рейтинг сервиса, который измеряет скорость интернета Speedtest показал, что Казахстан расположился на 56 строчке из 111 по быстроте мобильного интернета, обогнав страны СНГ, передает корреспондент агентства Kazinform.

При этом показатель мобильного интернета ухудшился на два пункта по сравнению с прошлым. Таким образом, в этом году скорость передачи данных составила 48.31 Mbps.

Скорость стационарного интернета в Казахстане, как показал рейтинг, тоже страдает. Наша страна занимает 94 место из 162 стран мира.

В гонке за скорость стационарного интернета среди стран СНГ мы обогнали только Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан. Скорость стационарного интернета лучше казахстанского в таких странах СНГ, как Молдова, Россия, Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь и Армения.

Самый быстрый мобильный и стационарный интернет оказался в Объединенных Арабских Эмиратах. Медленнее всего всемирная сеть работает в Йемене и Афганистане.

Напомним, в этом году 100% сельских школ Карагандинской и Акмолинской областей подключили к интернету StarLink.

Число уголовных правонарушений в сфере защиты персональных данных увеличилось на 20%, административных — на 76%.

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев назвал регионы с самой низкой скоростью интернета в школах.