В Казахстане появится новая жилищная госпрограмма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До конца текущего года будет утверждена новая госпрограмма «Нурлы жер». Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на Правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно новой госпрограммы «Нурлы жер» до 2025 года. В рамках реализации предвыборной платформы и Послания Главы государства до конца года будет утверждена новая программа «Нурлы жер», - сказал Бейбут Атамкулов.

По словам министра, в программу будет включено 5 задач: реализация единой жилищной политики; рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения; модернизация и развитие коммунального сектора; капитальный ремонт и реновация жилищного фонда; развитие строительной отрасли.

«Идеология новой жилищной политики – это когда «каждый работающий казахстанец будет иметь свое жилье». Для этого выстраивается лестница доступности жилья и каждой семье, нуждающейся в жилье, будет предложен механизм улучшения своих жилищных условий», - пояснил Бейбут Атамкулов.

Глава МИИР добавил, что по поручению Глава государства, предусматриваются «четкие критерии для участия в программах» и определяющим фактором станут доходы населения.

Так, очередникам, не имеющим доходы либо имеющим доход на одного члена семьи (21,5 тысячи тенге) будет предоставляться арендное жилье без выкупа.

Здесь будет идти отбор среди социально-уязвимых категорий.

«Социальное арендное жилье будет предоставляться гражданам, которые не располагают доходами. Будет продолжено строительство арендного жилья без выкупа для социально-уязвимых категорий, то есть детям-сиротам, инвалидам и так далее», - пояснил Бейбут Атамкулов.

Было отмечено, что программа Жилстройсбербанка по льготному кредитованию «Бақытты отбасы» «2-10-25» будет по-прежнему иметь целевую аудиторию - многодетные, неполные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов с уровнем дохода до одной минимальной заработной платы на члена семьи (1 МЗП - 42,5 тысячи тенге). Планируется увеличить число потенциальных участников программы льготного кредитования «Бақытты отбасы» (2-10-25) до 10 тысяч.