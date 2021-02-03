В Казахстане повысят статус маслихатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в ряд нормативных правовых актов предусматривающих: расширение доходной базы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов; упрощение бюджетных процедур; совершенствование требований к административно-территориальным единицам; расширение самостоятельности и усиление ответственности местных представительных и исполнительных органов», - сказал на пленарном заседании Мажилиса министр национальной экономики РК Асет Иргалиев.

Он подробно остановился на основных предлагаемых нормах.

«Первое. В целях укрепления бюджета МСУ предлагается передать на IV уровень бюджета дополнительно 4 вида налогов и платежей. Кроме того, предлагается создать резерв аппарата акима сельских округов. Эти средства по инициативе местного сообщества будут направляться на неотложные затраты и составлять не более десяти процентов от собственных доходов. Предусматривается введение корректировки бюджета для аппарата акима сельского округа по аналогии с вышестоящими уровнями», - отметил министр.

Второе – вводится уточняющая норма в Бюджетный кодекс, не допускающая изменения объемов ТОХов (трансфертов общего характера) между бюджетами района и сельского округа в течение финансового года.

«Таким образом, у акимов аппаратов сельских округов будет заинтересованность увеличивать налогооблагаемую базу сельских округов без опасения уменьшения субвенций или увеличения изъятий», - подчеркнул глава ведомства.

Третье – также предлагается упростить процедуру утверждения бюджетов, исключив норму по необходимости регистрации решений маслихатов в органах юстиции.

«Четвертое. Предлагаем определить порядок изменения категории административно-территориальных единиц. В случае несоответствия требованиям, установленным настоящим Законом изменение статуса города осуществляется в течение пяти лет, а сел – в течение трех лет. То есть местные исполнительные и представительные органы в течении данного периода должны принять меры для экономического развития населенных пунктов с учетом его дальнейшей перспективы», - пояснил А. Иргалиев.

Пятое – также предусмотрен ряд поправок по повышению статуса маслихата и их депутатов.

«Так, предлагается упразднить должность председателя сессии маслихата и передать его полномочия секретарю маслихата. Наряду с этим, предлагается внедрить по две освобожденной должности председателей постоянных комиссий маслихатов в каждой области и городах республиканского значения», - заключил министр.