В Казахстане построят 13 гидроэлектростанций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2025 году будут введены в эксплуатацию шесть мусороперерабатывающих заводов. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции Nur Otan в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благоприятная окружающая среда - одна из ключевых составляющих качества жизни. Доля производимой экологически чистой энергии к 2025 году увеличится в 2 раза и достигнет 3 000 МВт за счёт строительства 13 гидроэлектростанций, 34 ветровых и 12 солнечных станций», - сказал Аскар Мамин.

В текущем году, по словам главы Кабмина, объём производимой чистой энергии составит 2 тыс. МВт в результате ввода 5 гидроэлектро- и солнечных станций, а также 13 ветровых станций.

«В 2025 году будут введены в эксплуатацию 6 мусороперерабатывающих заводов с доведением доли переработки твёрдо-бытовых отходов до 30%.

К 2025 году площадь лесов увеличится на 500 тыс. га с высадкой более 2 млрд деревьев. В 2021 году в результате высадки более 100 млн деревьев площадь лесов будет увеличена на 50 тыс. га с дальнейшим увеличением охвата до 135 тыс. га в 2025 году. Будет обеспечена высадка 15 млн деревьев в городах», - добавил Аскар Мамин.