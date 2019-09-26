В Казахстане построят 100 газонаполнительных станций

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки сотрудниками АО «НК «QazAvtoJol» проведены совещания с представителями Туркестанского, Шымкентского и Таразского акиматов, субъектами малого, среднего и крупного бизнеса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

На повестке дня рассматривались актуальные вопросы развития и приведения объектов придорожного сервиса в соответствие требованиям Национального стандарта, выделения земельных участков под придорожные комплексы, подведения к ним необходимых коммуникаций, а также строительство газозаправочных станций совместно с АО «КазТрансГаз».

На сегодняшний день из 158 объектов дорожного сервиса Туркестанской области только 32%, а в Жамбылской области из 61 объектов 41% соответствуют Национальным стандартам. Планом предусмотрено строительство 100 (сто) автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в газифицированных регионах РК. Это позволит обеспечить значительную экономию транспортных расходов при замещении дизельного топлива более экономичным и экологический чистым метаном сократит вредные выбросы в атмосферу. Наряду со станциями будут построены кемпинги, мотели, общественные душевые, пункты торговли, СТО, автомойки, благоустроенные туалеты, и стоянки для грузовых и легковых автомобилей.

По итогам совещаний, руководству регионов было поручено активизировать работу по приведению в соответствующий вид существующих объектов придорожного сервиса и повышению качества предоставляемых услуг.

Напомним, АО «НК «QazAvtoJol» и Национальный оператор АО «КазТрансГаз» подписали меморандум по вопросам развития производственно-сбытовой инфраструктуры использования природного газа в качестве моторного топлива в Республике Казахстан. Согласно подписанного меморандума, предусмотрено строительство 100 (сто) автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в газифицированных регионах РК , которые позволят сократить транспортные расходы, выбросы в атмосферу, создаст благоприятные условия международным перевозчикам на МТМ ЕК.