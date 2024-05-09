В Казахстане помнят и чтят своих героев - Ерлан Карин
Сегодня с участием министра обороны Руслана Жаксылыкова состоялась торжественная церемония, посвящённая присвоению авиабазе Сил воздушной обороны Казахстана в Талдыкоргане имени дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского, передает агентство Kazinform.
- Увековечить память легендарного лётчика в названии авиабазы ранее предложил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на заседании Национального курултая в Атырау. Сергей Луганский в годы войны совершил 390 боевых вылетов, сбив лично 37, а в групповых боях – 6 самолётов противника. Он ушел в армию из Алматы и сюда же вернулся после выхода в запас. Поэтому весьма символично, что имя Сергея Луганского теперь носит авиабаза, защищающая небо над его родным городом. Это ещё одно свидетельство того, что в Казахстане помнят и чтят своих героев, - сообщил в своем Telegram-канале Государственный советник Ерлан Карин.
Ранее в честь Дня Победы Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарному летчику-штурмовику, участнику Парада Победы 1945 года, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову. Памятник был установлен в Астане в 2021 году на пересечении проспекта Сарыарка и улицы имени Талгата Бегельдинова.