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    13:45, 09 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане помнят и чтят своих героев - Ерлан Карин

    Талдыкорганской авиабазе присвоено имя легендарного летчика Сергея Луганского
    Фото: Министерство обороны РК

    Сегодня с участием министра обороны Руслана Жаксылыкова состоялась торжественная церемония, посвящённая присвоению авиабазе Сил воздушной обороны Казахстана в Талдыкоргане имени дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского, передает агентство Kazinform. 

     - Увековечить память легендарного лётчика в названии авиабазы ранее предложил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на заседании Национального курултая в Атырау. Сергей Луганский в годы войны совершил 390 боевых вылетов, сбив лично 37, а в групповых боях – 6 самолётов противника. Он ушел в армию из Алматы и сюда же вернулся после выхода в запас. Поэтому весьма символично, что имя Сергея Луганского теперь носит авиабаза, защищающая небо над его родным городом. Это ещё одно свидетельство того, что в Казахстане помнят и чтят своих героев, - сообщил в своем Telegram-канале Государственный советник Ерлан Карин.

    Талдыкорганской авиабазе присвоено имя легендарного летчика Сергея Луганского
    Фото: Минобороны РК

    Ранее в честь Дня Победы Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарному летчику-штурмовику, участнику Парада Победы 1945 года, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову. Памятник был установлен в Астане в 2021 году на пересечении проспекта Сарыарка и улицы имени Талгата Бегельдинова.

     

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Праздник Герои ВОВ День Победы Ерлан Карин ВОВ 9 Мая
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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