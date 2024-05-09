В Казахстане помнят и чтят своих героев - Ерлан Карин

- Увековечить память легендарного лётчика в названии авиабазы ранее предложил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на заседании Национального курултая в Атырау. Сергей Луганский в годы войны совершил 390 боевых вылетов, сбив лично 37, а в групповых боях – 6 самолётов противника. Он ушел в армию из Алматы и сюда же вернулся после выхода в запас. Поэтому весьма символично, что имя Сергея Луганского теперь носит авиабаза, защищающая небо над его родным городом. Это ещё одно свидетельство того, что в Казахстане помнят и чтят своих героев, - сообщил в своем Telegram-канале Государственный советник Ерлан Карин.