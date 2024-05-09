РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:41, 09 Май 2024 | GMT +6

    Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову

    Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову
    Фото: Акорда

    Государственный советник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В честь Дня Победы Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарному летчику-штурмовику, участнику Парада Победы 1945 года, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову. Памятник был установлен в Астане в 2021 году на пересечении проспекта Сарыарка и улицы имени Талгата Бегельдинова.

    В мероприятии приняли участие члены Национального курултая, а также Совета по молодежной политике.

    Участники церемонии почтили минутой молчания память воинов, героически сражавшихся за Победу.

    Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову
    Фото: Акорда

     

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Акорда Герои ВОВ Госсоветник РК Талгат Бегельдинов День Победы Ерлан Карин ВОВ
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!