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В Казахстане поменяют механизм субсидирования покупки семян

17 Марта 2020 10:43
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В Казахстане поменяют механизм субсидирования покупки семян

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации с заготовкой семян в регионах Казахстана рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Особо важным является вопрос заготовки семян и их качественные характеристики. По оперативной информации акиматов областей, по состоянию на 16 марта текущего года засыпано 2,5 млн. тонн семян, что составляет 100,4% к плану», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Министр уточнил, что из них семян зерновых культур – 1,9 млн. тонн (101% к плану), масличных – 89,4 тыс. тонн (99% к плану), кормовых – 15,4 тыс. тонн (96% к плану), картофеля – 426,4 тыс. тонн (99% к плану).

Согласно озвученным данным, по семенам зерновых культур не в полном объеме засыпаны семена в Актюбинской (99,7%) области,

по семенам масличных культур в Восточно-Казахстанской (85%), Кызылординской (87%)

и Павлодарской (89%) областях.

По семенам кормовых культур низкий процент засыпки отмечается в Восточно-Казахстанской области, где засыпано лишь 64,3% от планируемого объема, Актюбинской (96%) и Западно-Казахстанской (86%) областях.

По картофелю семена засыпаны в полном объеме от потребности, за исключением Кызылординской (0%) областей. До начала посевной кампании в указанных областях планируется восполнить недостающий объем семян за счет приобретения семян внутри области, в других областях республики и импорта.

«В целях обеспечения равного доступа фермеров к качественным семенам как отечественной,

так и импортной селекции планируется изменить механизм субсидирования. Субсидию смогут получить и те, кто приобрел семена в Казахстане, и те, кто купил напрямую у иностранных производителей. Старым механизмом это предусмотрено не было. Будет и поддержка при приобретении элитсемхозами оригинальных семян», - добавил Сапархан Омаров.



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Ключевые слова: Правительство РК, Сельское хозяйство,
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Серик Сабеков

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