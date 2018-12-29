-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:25 172
-
вчера 23:19 150
-
-
-
вчера 22:51 157
-
вчера 22:44 186
-
вчера 22:38 223
-
вчера 22:15 229
-
вчера 21:58 260
-
вчера 21:29 270
-
вчера 21:01 153
-
вчера 20:53 136
-
-
-
вчера 19:47 256
-
вчера 19:36 291
-
вчера 19:22 332
-
вчера 19:20 212
-
вчера 19:01 597
-
вчера 18:45 464
-
-
вчера 18:23 436
-
вчера 18:10 263
-
вчера 18:00 206
-
-
-
-
-
вчера 17:25 273
-
-
-
вчера 17:11 314
-
-
-
В Казахстане полеты на небольшие расстояния станут в два раза дешевле
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В следующем году в Казахстане появится новая бюджетная авиакомпания для полетов на небольшие расстояния. Об этом сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с представителями отечественных СМИ в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы приняли такое решение, то есть полеты на короткие расстояния в два раза станут дешевле, это в мире широко используется. Допустим, из Алматы в Астану много - восемь, девять рейсов и туда включается питание, какое питание? Час двадцать всего лишь лететь и перевозка багажа, огромные чемоданы», - сказал Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопросы журналистов.
Глава государства отметил, что эта компания будет обслуживать как внутренние рейсы, так и внешние на небольшие расстояния.
«Ну, в Ташкент слетать там, еще вот в Омск слетал, вот на такие полеты мы выделяем шесть машин, в таком хорошем состоянии эйрбусы, «Эйр Астана» будет выделять. Мы в следующем 2019 году запустим эту компанию, она будет очень удобной для людей. Вот именно для таких коротких рейсов, внутренние авиарейсы, плюс до Ташкента, Бишкека, длян небольших расстояний. Во-первых, сидений больше будет в самолетах, потому что самолеты это позволяют. Во-вторых, больших багажей не будет - взял сумку, сел в самолет и прилетел работать, это недорого, на 50% будет дешевле», - добавил Нурсултан Назарбаев.
- Президент РК: Необходимо поднять уровень наших университетов
- Дорожную карту развития регионов подготовят к 30-летию независимости РК
- Президент РК: От плохой работы банков не должны страдать вкладчики
- Необходимо развивать легкую промышленность в Казахстане - Президент
- Нурсултан Назарбаев: Ситуация в мире похожа на Карибский кризис
- Президент Казахстана рассказал об экономической ситуации в стране
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана