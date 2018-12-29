В Казахстане полеты на небольшие расстояния станут в два раза дешевле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В следующем году в Казахстане появится новая бюджетная авиакомпания для полетов на небольшие расстояния. Об этом сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с представителями отечественных СМИ в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы приняли такое решение, то есть полеты на короткие расстояния в два раза станут дешевле, это в мире широко используется. Допустим, из Алматы в Астану много - восемь, девять рейсов и туда включается питание, какое питание? Час двадцать всего лишь лететь и перевозка багажа, огромные чемоданы», - сказал Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства отметил, что эта компания будет обслуживать как внутренние рейсы, так и внешние на небольшие расстояния.

«Ну, в Ташкент слетать там, еще вот в Омск слетал, вот на такие полеты мы выделяем шесть машин, в таком хорошем состоянии эйрбусы, «Эйр Астана» будет выделять. Мы в следующем 2019 году запустим эту компанию, она будет очень удобной для людей. Вот именно для таких коротких рейсов, внутренние авиарейсы, плюс до Ташкента, Бишкека, длян небольших расстояний. Во-первых, сидений больше будет в самолетах, потому что самолеты это позволяют. Во-вторых, больших багажей не будет - взял сумку, сел в самолет и прилетел работать, это недорого, на 50% будет дешевле», - добавил Нурсултан Назарбаев.