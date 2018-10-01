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В Казахстане поднимут зарплаты работникам сферы культуры и спорта

6 Октября 2018 17:08 137
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В Казахстане поднимут зарплаты работникам сферы культуры и спорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В нашей стране поднимут зарплаты работникам сферы культуры и спорта. Об этом сообщила председатель профсоюза работников культуры, спорта и туризма РК Светлана Иманкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Нас радует то, что нынешнее Послание Главы государства направлено на защиту интересов всех работников нашей сферы. У работников нашей сферы очень низкая зарплата. Вы сами знаете, что гимн нашего государства за рубежом можно услышать в двух случаях: в ходе зарубежных визитов нашего Главы государства, а также в ходе победы наших спортсменов на международных соревнованиях.Поэтому это правильное решение, мы с радостью восприняли весть о том, что зарплаты работников сферы культуры и спорта будут повышены», - сказала Светлана Иманкулова в интервью журналистам в кулуарах собрания Федерации профсоюзов РК по обсуждению Послания Президента Казахстана.

По ее словам, на сегодня работники сферы культуры и спорта получают зарплату даже меньше работников образования, которая тоже невысока. «К примеру - сотрудники музеев, архивов, библиотек получают 25-30 тысяч тенге», - добавила Светлана Иманкулова.

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Серик Сабеков

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