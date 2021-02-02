В Казахстане планируют ввести в эксплуатацию 13 ГЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 13 ГЭС общей установленной мощностью около 177,67 МВт. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая дефицит маневренных мощностей, министерством проработано 4 потенциальных проекта строительства генерирующих установок с маневренным режимом в южном регионе страны. В целом, к 2025 году в южном регионе планируется ввести в эксплуатацию порядка 1300 МВт газовой генерации. До конца 2025 года мы планируем ввести в эксплуатацию 13 ГЭС общей установленной мощностью около 177,67 МВт», - сказал Нрулан Ногаев.

Кроме того, как отметил министр, в этом году планируется проведение аукционных торгов на реализацию проектов возобновляемых источников энергии, в том числе маневренных ГЭС.

«В целом в 2025 году ожидается, что доля ВИЭ в общем производстве электроэнергии достигнет 6%», - заключил Нурлан Ногаев.