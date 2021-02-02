РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:34, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    В Казахстане планируют ввести в эксплуатацию 13 ГЭС

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 13 ГЭС общей установленной мощностью около 177,67 МВт. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая дефицит маневренных мощностей, министерством проработано 4 потенциальных проекта строительства генерирующих установок с маневренным режимом в южном регионе страны. В целом, к 2025 году в южном регионе планируется ввести в эксплуатацию порядка 1300 МВт газовой генерации. До конца 2025 года мы планируем ввести в эксплуатацию 13 ГЭС общей установленной мощностью около 177,67 МВт», - сказал Нрулан Ногаев.

    Кроме того, как отметил министр, в этом году планируется проведение аукционных торгов на реализацию проектов возобновляемых источников энергии, в том числе маневренных ГЭС.

    «В целом в 2025 году ожидается, что доля ВИЭ в общем производстве электроэнергии достигнет 6%», - заключил Нурлан Ногаев.


    Теги:
    Правительство Энергетика Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!