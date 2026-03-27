    18:42, 26 Март 2026 | GMT +5

    В Казахстане планируют увеличить выплаты донорам крови

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по развитию системы донорства крови в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    донор крови
    Фото: Минздрав РК

    По словам Олжаса Бектенова, сегодня в стране сформирована централизованная и стандартизированная модель службы крови, соответствующая современным требованиям безопасности и качества. Функционирует 19 организаций службы крови: 2 республиканские, 15 областных, 2 городские.

    Для обеспечения качества и безопасного применения компонентов крови внедрены двухэтапный скрининг донорской крови, современные методы обработки ее компонентов, усилен контроль инфекционной и иммунологической безопасности.

    — Министерством здравоохранения разрабатывается План мероприятий по развитию донорства крови до 2028 года, предусматривающий совершенствование государственной политики с учетом расширения перечня медицинских услуг, включая трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, — сообщил Олжас Бектенов.

    Кроме того, в рамках формирования бюджета на 2026–2028 годы прорабатывается вопрос увеличения размера денежного эквивалента бесплатного питания донорам.

    Премьер-министр добавил, что с целью восстановления ведомственной награды «Құрметті донор» также доработан эскиз нагрудного знака, подготовлены соответствующие изменения в нормативные правовые акты.

    Ранее сообщалось, что ежегодно в Казахстане донорами становятся свыше 180 тысяч граждан, которые в совокупности совершают более 250 тысяч донаций крови и ее компонентов.

    Здравоохранение Донорство Правительство РК Депзапрос Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
