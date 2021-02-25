НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют проводить онлайн-аукционы на стройматериалы. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания» Алтай Куздибаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При необходимости будет разработан алгоритм и функция проведения онлайн-аукционов на стройматериалы «от продавца» и «от покупателя», - сказал Алтай Куздибаев.

Спикер добавил, что ожидаемыми эффектом от создания маркетплейс будут являться:

снижение себестоимости строительства жилья по программе «Нұрлы жер».

поддержка казахстанских производителей стройматериалов - повышение казсодержания по программе «Нұрлы жер» (обеспеченность отечественными стройматериалам составляет порядка 65%, по некоторым стройматериалам доля импорта составляет 60-100%, необходимо увеличить до 80% к 2030 году).

Переход на онлайн-системы сметного планирования и анализа с динамическими ценами от казахстанских производителей (прозрачность нормативной рентабельности в сметах по Программе).

Эффективный мониторинг цен на стройматериалы (на основании фактических сделок между строительными компаниями и производителями).

Мониторинг казсодержения в строительстве жилья и ИКИ.

Унификация справочников стройматериалов и СМР по международным стандартам совместно с КазНИИСА.

Ранее он сообщил, что в Казахстане разрабатывают онлайн-платформу для повышения доли казахстанских стройматериалов в жилстроительстве.





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Серик Сабеков