В Казахстане планируют проводить онлайн-аукционы на стройматериалы
«При необходимости будет разработан алгоритм и функция проведения онлайн-аукционов на стройматериалы «от продавца» и «от покупателя», - сказал Алтай Куздибаев.
Спикер добавил, что ожидаемыми эффектом от создания маркетплейс будут являться:
снижение себестоимости строительства жилья по программе «Нұрлы жер».
поддержка казахстанских производителей стройматериалов - повышение казсодержания по программе «Нұрлы жер» (обеспеченность отечественными стройматериалам составляет порядка 65%, по некоторым стройматериалам доля импорта составляет 60-100%, необходимо увеличить до 80% к 2030 году).
Переход на онлайн-системы сметного планирования и анализа с динамическими ценами от казахстанских производителей (прозрачность нормативной рентабельности в сметах по Программе).
Эффективный мониторинг цен на стройматериалы (на основании фактических сделок между строительными компаниями и производителями).
Мониторинг казсодержения в строительстве жилья и ИКИ.
Унификация справочников стройматериалов и СМР по международным стандартам совместно с КазНИИСА.
Ранее он сообщил, что в Казахстане разрабатывают онлайн-платформу для повышения доли казахстанских стройматериалов в жилстроительстве.
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Серик Сабеков