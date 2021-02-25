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    13:33, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    В Казахстане планируют проводить онлайн-аукционы на стройматериалы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют проводить онлайн-аукционы на стройматериалы. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания» Алтай Куздибаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При необходимости будет разработан алгоритм и функция проведения онлайн-аукционов на стройматериалы «от продавца» и «от покупателя», - сказал Алтай Куздибаев.

    Спикер добавил, что ожидаемыми эффектом от создания маркетплейс будут являться:

    снижение себестоимости строительства жилья по программе «Нұрлы жер».

    поддержка казахстанских производителей стройматериалов - повышение казсодержания по программе «Нұрлы жер» (обеспеченность отечественными стройматериалам составляет порядка 65%, по некоторым стройматериалам доля импорта составляет 60-100%, необходимо увеличить до 80% к 2030 году).

    Переход на онлайн-системы сметного планирования и анализа с динамическими ценами от казахстанских производителей (прозрачность нормативной рентабельности в сметах по Программе).

    Эффективный мониторинг цен на стройматериалы (на основании фактических сделок между строительными компаниями и производителями).

    Мониторинг казсодержения в строительстве жилья и ИКИ.

    Унификация справочников стройматериалов и СМР по международным стандартам совместно с КазНИИСА.

    Ранее он сообщил, что в Казахстане разрабатывают онлайн-платформу для повышения доли казахстанских стройматериалов в жилстроительстве.


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    Серик Сабеков


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