В Казахстане планируют изымать у населения просроченные газовые баллоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выработают механизмы изъятия и утилизации негодных бытовых газовых баллонов у населения. Об этом сообщил на брифинге в СЦК директор Департамента государственного контроля в сферах углеводородов Министерства энергетики РК Кудайберген Арымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть распоряжение Премьер-Министра, где поручено выработать механизмы изъятия и утилизации бытовых баллонов, отработавших нормативный срок службы, а также бытовых баллонов, признанных негодными», - сказал Кудайберген Арымбек, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер отметил, что на сегодня этот механизм вырабатывается. Срок июнь 2022 года.

«Еще раз хочу отметить, что Министерство энергетики является ответственным в части вопросов производства, транспортировки (перевозки), хранения, реализации и потребления газа», - пояснил Кудайберген Арымбек.

При этом, по его словам, согласно Закону о газе и газоснабжении, меcтные исполнительные органы осуществляют государственный контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации бытовых баллонов и объектов систем газоснабжения бытовых и коммунально-бытовых потребителей в пределах границ населенного пункта.

«Таким образом, считаем, что все механизмы в сфере газа и газоснабжении отрегулированы. Однако, учитывая наличие фактов взрыва баллонов, министерство инициирует в самое ближайшее время вопрос создания рабочей группы в составе Министерства энергетики, Министерства по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов, газосетевых организаций и других заинтересованных лиц с целью выработки консолидированных решений по данному вопросу», - резюмировал Кудайберген Арымбек.