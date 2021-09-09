В Казахстане пересмотрят нормы проектирования автодорог
«В целях повышения качества проектов планируется пересмотр норм проектирования с учетом районирования, зонирования, климатических условий, глубины промерзания грунтов. Будут разработаны новые типовые решения по проектированию дорожных одежд с учетом климатических условий», - сказал Берик Камалиев на брифинге в СЦК.
Было отмечено, что Министерством особое внимание уделяется качеству выполняемых работ.
Основными проблемами качества в дорожном строительстве являются:
- Низкое качество проектов: при проектировании применяются критерии СНиПов и ГОСТов, которые требуют обновления;
- Слабый контроль качества на строительной площадке: низкая квалификация инженеров подрядных организаций и службы технического надзора.
Для решения этих проблемных вопросов планируется привлечение квалифицированных инженеров по качеству, усиление требований к инженерам технического надзора.
Еще одной проблемой является низкая квалификация и оснащенность дорожных компаний - действующие правила госзакупок не учитывают специфических условий дорожного строительства.
В этой связи предлагается внесение изменений в процедуру закупок в части включения отдельных требований:
- передача на субподряд не более 30%;
- наличие 70% собственной техники и оборудования;
- наличие квалифицированных специалистов.