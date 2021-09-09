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    13:32, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане пересмотрят нормы проектирования автодорог

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для повышения качества строительства автодорог в Казахстане планируется пересмотр норм проектирования. Об этом на брифинге сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях повышения качества проектов планируется пересмотр норм проектирования с учетом районирования, зонирования, климатических условий, глубины промерзания грунтов. Будут разработаны новые типовые решения по проектированию дорожных одежд с учетом климатических условий», - сказал Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

    Было отмечено, что Министерством особое внимание уделяется качеству выполняемых работ.

    Основными проблемами качества в дорожном строительстве являются:

    - Низкое качество проектов: при проектировании применяются критерии СНиПов и ГОСТов, которые требуют обновления;

    - Слабый контроль качества на строительной площадке: низкая квалификация инженеров подрядных организаций и службы технического надзора.

    Для решения этих проблемных вопросов планируется привлечение квалифицированных инженеров по качеству, усиление требований к инженерам технического надзора.

    Еще одной проблемой является низкая квалификация и оснащенность дорожных компаний - действующие правила госзакупок не учитывают специфических условий дорожного строительства.

    В этой связи предлагается внесение изменений в процедуру закупок в части включения отдельных требований:

    - передача на субподряд не более 30%;

    - наличие 70% собственной техники и оборудования;

    - наличие квалифицированных специалистов.

    Теги:
    Дороги Другие государственные органы МИИР РК Строительство
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