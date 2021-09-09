В Казахстане пересмотрят нормы проектирования автодорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для повышения качества строительства автодорог в Казахстане планируется пересмотр норм проектирования. Об этом на брифинге сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения качества проектов планируется пересмотр норм проектирования с учетом районирования, зонирования, климатических условий, глубины промерзания грунтов. Будут разработаны новые типовые решения по проектированию дорожных одежд с учетом климатических условий», - сказал Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что Министерством особое внимание уделяется качеству выполняемых работ.

Основными проблемами качества в дорожном строительстве являются:

- Низкое качество проектов: при проектировании применяются критерии СНиПов и ГОСТов, которые требуют обновления;

- Слабый контроль качества на строительной площадке: низкая квалификация инженеров подрядных организаций и службы технического надзора.

Для решения этих проблемных вопросов планируется привлечение квалифицированных инженеров по качеству, усиление требований к инженерам технического надзора.

Еще одной проблемой является низкая квалификация и оснащенность дорожных компаний - действующие правила госзакупок не учитывают специфических условий дорожного строительства.

В этой связи предлагается внесение изменений в процедуру закупок в части включения отдельных требований:

- передача на субподряд не более 30%;

- наличие 70% собственной техники и оборудования;

- наличие квалифицированных специалистов.