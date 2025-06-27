В Казахстане ожидают до 3,5 трлн тенге от налоговой и бюджетной реформы

В ходе обсуждения депутат Мажилиса Татьяна Савельева напомнила, что ранее в рамках презентации реформ озвучивалась сумма в 4–5 трлн тенге ежегодных дополнительных поступлений. При этом, по ее словам, текущие расчёты не подтверждают прежние оценки. Депутат выразила обеспокоенность тем, что на величину поступлений могут повлиять действующие налоговые льготы.

Отвечая на вопрос, Азамат Амрин пояснил, что формирование бюджета на 2025–2027 годы уже начато. При этом предельные лимиты расходов рассчитываются на основе макроэкономических параметров.

– Ключевая база для прогноза — данные за 2024 год. Они будут окончательно сформированы в августе, после публикации официальной статистики. Только тогда можно будет говорить о точных прогнозах доходов, – пояснил вице-министр.

По его словам, предварительные расчеты показывают, что дополнительные поступления от налоговой и бюджетной реформы составят около 3–3,5 трлн тенге. Эти суммы включают не только эффект от изменений в налоговом администрировании, но и общий рост экономики.

Амрин отметил, что по итогам пяти месяцев текущего года в Казахстане зафиксирован экономический рост на уровне 6%, что стало самым высоким показателем за последние 12 лет, несмотря на влияние внешних факторов – геополитики и колебаний сырьевых рынков.

Окончательные расчеты по доходной части бюджета ожидаются в сентябре.

Ранее стало известно, что предпринимает Минфин для снижения доходов бюджета при росте экономики.