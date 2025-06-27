Экономика Казахстана растет, но доходы снижаются: что предпринимает Минфин

По ее словам, в 2024 году собственные доходы в республиканский бюджет снизились по сравнению с 2023 годом почти на 1 трлн тенге, хотя экономический рост составил 4,8%.

— Казалось бы экономика растет, пропорционально должны расти и доходы. Особенно сильное снижение произошло по налогу на добавленную стоимость. Его доля в ВВП сократилась до 3,8%. Как нам докладывали на презентации отчета, основными факторами снижения НДС стал рост льгот по таможенным платежам и налогам, и сумм НДС, уплаченных методом зачета. Как Министерство финансов отслеживает, насколько действующие льготы съедают сборы по НДС? И не повторится ли такая ситуация в этом году, — спросила Татьяна Савельева.

Министр финансов Мади Такиев сообщил, что по итогам 2024 года, сумма всех льгот составила 12,9 трлн тенге, в том числе по НДС — 8,7 трлн тенге, 80% которых — стандартные льготы, которые применяются в международной практике.

— Несмотря на такие большие льготы, хотел бы заверить, что вал по НДС наоборот растет из года в год. В 2024 году он составил 6,4 трлн тенге. По льготам на импорт, да, эта льгота сохраняется в Налоговом кодексе, метод зачета тоже сохраняется. Это позволит нашим предприятиям завозить товары, которые не производятся у нас. Это будет работать в дальнейшем на экономику страны. Но в целом в Налоговом колесе мы пересмотрели льготы, они сокращены на 1 трлн тенге, и добавили пару норм, где перед открытием новой льготы или продлением сначала будет проходить согласование в АЗРК или Министерстве финансов, пока дойдет до МНЭ. В целом работа по льготам продолжается, — заверил министр.

Ранее депутат Мажилиса Юлия Кучинская на совместном заседании палат Парламента заявила о непрозрачности процесса приватизации в Казахстане.