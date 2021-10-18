В Казахстане ожидается возможный рост цен на мясо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн брифинге в СЦК министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прокомментировал вопрос журналиста касательно возможного роста цен на мясо. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается производимого мяса, мы обеспечиваем себя говядиной на 97%, бараниной – на 100%, кониной – на 97,5%. То есть, спрос на внутреннем рынке полностью за счет собственного производства мяса. Поэтому доля импортируемого мяса из-за рубежа небольшая», - пояснил Ербол Карашукеев.

На брифинге в СЦК он также прокомментировал возможный рост цен на мясо.

«Вы сами видите, повышается цена на корм, поэтому возможно цены на мясо вырастут, потому что крестьянские хозяйства должны покрыть свои расходы. Мы ожидаем возможный рост цен на мясо», - добавил министр сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что определены основные задачи Национального проекта по агропромышленному комплексу.

В соответствии с поручениями Главы государства определены следующие основные задачи Нацпроекта.

Первое - повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза. Второе - обеспеченность Казахстана основными продовольственными товарами отечественного производства. Третье - увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза с доведением в нем доли переработанной продукции до 70%. Четвертое - стабильное повышения доходов 1 млн сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и реализации инвестпроектов.