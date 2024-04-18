В Казахстане ожидается жара – Казгидромет

Большая часть территории республики 18-20 апреля будет находиться под влиянием обширного антициклона с чем ожидаются прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Лишь на крайнем севере, восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды, здесь под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут осадки (дождь, снег). По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы. По республике усилится ветер, – сказала Алина Исмагулова.

Пресс-секретарь РГП «Казгидромет» добавила, что столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем значительное повышение температуры на западе, юге до 25-30 градусов по Цельсию тепла, на севере страны до 20-25 градусов по Цельсию, на юго-востоке до 23-29 тепла градусов по Цельсию.