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вчера 23:37
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В Казахстане отмечают День благодарности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первого марта в Казахстане отмечается День благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Праздник приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана и отмечается в стране с 2016 года. Напомним, 1 марта 1995 года был подписан Указ о создании Ассамблее народа Казахстана.
Сегодня День благодарности стал символом единства многонациональной страны.
День благодарности направлен на воспитание у молодого поколения чувства толерантности, уважения и дружелюбия друг к другу, а также укрепление межэтнического согласия и межнациональных отношений в Казахстане.
Отметим, в честь Дня благодарности казахстанцами организовываются различные акции, в том числе благотворительные и культурные мероприятия. А в текущем году День благодарности в Казахстане посвятили врачам, полицейским и учителям.
На протяжении двух лет весь мир, в том числе и наша страна, переживает пандемию коронавируса. В самый разгар пандемии полицейские, врачи, трудившиеся на блокпостах, круглосуточно несли свою службу.
Медицинские работники с момента пандемии неустанно работают и их вклад во время распространения COVID-19 неоценим. На сегодня медработники стали опытными в своем деле, изучив болезнь, научились вовремя и оперативно реагировать на различные обстоятельства заболевших пациентов.
«В нынешних сложных условиях стало ясно, насколько важную роль играет эффективное здравоохранение в жизни всех людей. С самого начала пандемии медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самоотверженно спасая жизни людей», - говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, особо отмечая роль врачей.
Наряду с медицинскими работниками на передовой находятся сотрудники полиции и военнослужащие.
В непростой ситуации ответственность полиции и других силовых структур значительно возрастает.
Вклад учителей во время пандемии возрос, ведь страна с момента пандемии не была готова к дистанционному обучению, но справилась с новыми вызовами. Учителям предоставили возможность обучать школьников посредством специальных обучающих платформ. Несмотря на трудности, связанные с техническими неполадками, сегодня учителя научились пользоваться различными цифровыми инструментами в целях дистанционного обучения.
На сегодня в стране эпидемиологическая ситуация стабилизируется, послабляют карантинные ограничения.
Как отмечают эксперты, на фоне распространяющихся штаммов коронавируса граждане, включая медицинских работников, учителей и полицейских, все еще должны быть готовы к новым вызовам.
С приходом января казахстанцы пережили трагические события за всю историю независимого государства - произошедшие по стране массовые беспорядки. За несколько январских дней наша страна пережила масштабный кризис, который стал тяжелым за все времена. В результате произошедших событий погибли 225 человек, более 4,5 тысяч пострадали. На передовой снова - борющиеся медицинские работники, стремящиеся спасти жизни и сотрудники полиции, военнослужащие, круглосуточно работавшие в целях общественного правопорядка.
В эти трудные времена представители вышеназванных профессий играют важную роль в обеспечении стабилизации всей ситуации.
Казахстанцы сегодня неустанно благодарят всех представителей силовых структур за службу и готовность встать на защиту, медработников - за спасенные жизни, а учителей - за терпение.
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