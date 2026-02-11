В Казахстане отберут 25 команд на чемпионат мира по робототехнике в Хьюстоне

В нем примут участие более 5 тыс. школьников и студентов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Эстонии, Вьетнама и Гонконга. Главным событием фестиваля станет национальный этап Central Asia FIRST Championship, а также соревнования по робототехнике, дронам, Physical AI и другим направлениям STEM. По итогам этих стартов будут отобраны 25 сильнейших команд для участия в мировом чемпионате по робототехнике в Хьюстоне (США).

В этом году тематика соревнований посвящена археологии. Команды изучают реальные отраслевые задачи, консультируются с археологами и представляют инженерные решения. Участники также создают роботов с элементами искусственного интеллекта.

— В робототехнике все объективно: если робот что-то сделал — это сразу видно. Чтобы создать искусственный интеллект, необходим естественный. Мы не запрещаем использовать ИИ — это инструмент. Те команды, которые умеют правильно его применять, значительно усиливают свои проекты, — руководитель фонда USM Foundation Асылбек Мурзахметов.

Казахстан является четырехкратным чемпионом мира по робототехнике с 2022 года — победы были одержаны в Женеве, Сингапуре, Афинах и Панаме.

— Секрет успеха — в высокой конкуренции. Чем больше соревнований и этапов, тем сильнее становятся команды, — добавил Асылбек Мурзахметов.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Впервые в рамках фестиваля представлены студенческие лиги. В соревнованиях участвуют студенты Назарбаев Университета, СДУ, КБТУ, AUES и других вузов. Добавлены направления по дронам и отдельный чемпионат по гуманоидной робототехнике.

— Мы хотим заменить человека там, где ему небезопасно — в шахтах, вредных и шумных местах, — отметил руководитель фонда.

Участник соревнований Айбол Ерсаин подчеркнул международный формат турнира.

— Мы участвуем, потому что это расширяет кругозор. Здесь можно познакомиться с командами из разных стран. Мы общаемся на английском языке, ведь мировой этап проходит в Хьюстоне, — рассказал он.

Фестиваль завершится 13 февраля. По его итогам лучшие команды представят Казахстан на мировом чемпионате по робототехнике в США.

