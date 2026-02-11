РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:56, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    В Казахстане отберут 25 команд на чемпионат мира по робототехнике в Хьюстоне

    В Астане проходит крупнейший в Центральной Азии фестиваль робототехники и SТEM - Alem Tech Fest 2026, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В Казахстане отберут 25 команд на чемпионат мира по робототехнике в Хьюстоне
    Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

    В нем примут участие более 5 тыс. школьников и студентов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Эстонии, Вьетнама и Гонконга. Главным событием фестиваля станет национальный этап Central Asia FIRST Championship, а также соревнования по робототехнике, дронам, Physical AI и другим направлениям STEM. По итогам этих стартов будут отобраны 25 сильнейших команд для участия в мировом чемпионате по робототехнике в Хьюстоне (США).

    В этом году тематика соревнований посвящена археологии. Команды изучают реальные отраслевые задачи, консультируются с археологами и представляют инженерные решения. Участники также создают роботов с элементами искусственного интеллекта.

    — В робототехнике все объективно: если робот что-то сделал — это сразу видно. Чтобы создать искусственный интеллект, необходим естественный. Мы не запрещаем использовать ИИ — это инструмент. Те команды, которые умеют правильно его применять, значительно усиливают свои проекты, — руководитель фонда USM Foundation Асылбек Мурзахметов.

    Казахстан является четырехкратным чемпионом мира по робототехнике с 2022 года — победы были одержаны в Женеве, Сингапуре, Афинах и Панаме.

    — Секрет успеха — в высокой конкуренции. Чем больше соревнований и этапов, тем сильнее становятся команды, — добавил Асылбек Мурзахметов.

    В Казахстане отберут 25 команд на чемпионат мира по робототехнике в Хьюстоне
    Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

    Впервые в рамках фестиваля представлены студенческие лиги. В соревнованиях участвуют студенты Назарбаев Университета, СДУ, КБТУ, AUES и других вузов. Добавлены направления по дронам и отдельный чемпионат по гуманоидной робототехнике.

    — Мы хотим заменить человека там, где ему небезопасно — в шахтах, вредных и шумных местах, — отметил руководитель фонда.

    Участник соревнований Айбол Ерсаин подчеркнул международный формат турнира.

    — Мы участвуем, потому что это расширяет кругозор. Здесь можно познакомиться с командами из разных стран. Мы общаемся на английском языке, ведь мировой этап проходит в Хьюстоне, — рассказал он.

    Фестиваль завершится 13 февраля. По его итогам лучшие команды представят Казахстан на мировом чемпионате по робототехнике в США.

    Ранее сообщалось что школьники Казахстана разработали технологии будущего для археологии.

    Теги:
    Казахстан Образование Робототехника школа
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум