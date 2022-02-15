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В Казахстане определят предельную стоимость строительства больниц

15 Февраля 2022 15:25
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В Казахстане определят предельную стоимость строительства больниц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане определят предельную стоимость строительства больниц. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день ведется совместная работа с Министерствами индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики и финансов, в части определения предельной стоимости 1 кв. м строительства больницы без медицинских изделий и норматива предельной площади на 1 койко-место, а также в части отработки оптимальной финансовой модели и оптимизации расходов по озвученным 8 проектам», - сказала Ажар Гиният.

Было отмечено, что это позволит выработать предложения по единому подходу и оптимальному варианту реализации программы по строительству больниц.

«Приоритетность строительства в первую очередь университетских больниц обусловлена необходимостью обеспечения кадрами всех остальных проектов и применения на практике принципа триединства образования, науки и практики. Реализация поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства, позволят повысить эффективность затрат государства в сфере здравоохранения», - заверила министр.

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#Здравоохранение  
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Автор:

Серик Сабеков

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